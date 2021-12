Vetados, Hélder e Souza não pegam o Corinthians

Além de Jones Carioca e de Lulinha, o Bahia tem mais dois desfalques confirmados para o jogo de sábado, 20, contra o Corinthians, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Pacaembu.

É que o volante Hélder, ainda em recuperação de uma contratura no tórax, e o atacante Souza, que ainda não se curou totalmente de uma lesão muscular de grau 2, foram vetados pelo departamento médico e também não jogam em São Paulo.

Poupado das atividades que marcaram a reapresentação do elenco nesta quarta-feira, 18, no Fazendão, Hélder não treinou. A previsão dos médicos do clube é que o jogador possa atuar no duelo do sábado, 27, contra o Grêmio, em Pituaçu.

Com a ausência do volante, o técnico Jorginho deve manter Kléberson como seu substituto. O treinador também tem como opções os volantes Fabinho e Victor Lemos.

Já o "Caveirão" voltou aos gramados, mas treinou em separado dos demais atletas: apenas aprimorou a forma física. O centroavante do Esquadrão está fora do time há cinco rodadas e ainda não tem previsão de retorno.

