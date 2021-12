Vetado pelo Departamento Médico, Cicinho não enfrenta Sport

Titular na equipe nos últimos quatro jogos da Série B, o lateral-direito Cicinho foi diagnosticado pelo Departamento Médico do Bahia com um estiramento na coxa esquerda e não enfrentará o Sport na quarta, 26, às 22h, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, jogo de volta da 2ª fase da Copa Sul-Americana.

A única opção do técnico Sérgio Soares para substituí-lo é Hayner. Ele já havia entrado no lugar de Cicinho no jogo contra a equipe mineira e deve continuar no time, visto que os outros laterais, Adriano "Apodi" e Raillan, estão contundidos.

O lateral havia sido poupado no primeiro confronto com a equipe rubro-negra na última semana. Na partida contra o América-MG, no sábado, 22, na Fonte Nova, ele voltou à equipe titular, mas foi substituído no final do primeiro tempo ao sentir fortes dores na coxa depois de uma dividida com jogador adversário.

De acordo com o Dr. Luiz Sapucaia, médico do Tricolor, o exame de imagem no músculo posterior da coxa esquerda reconheceu um estiramento de grau 1. O afastamento para esse tipo de lesão, de acordo com o clube, varia entre 5 e 10 dias.

Na quarta passada, o Bahia venceu o Leão da Ilha do Retiro por 1 a 0 e tem a vantagem do empate na segunda partida. Caso o Sport ganhe pelo mesmo placar, o jogo vai para a disputa de pênaltis.

adblock ativo