Vetado, lateral Armero não enfrenta a Ponte Preta

O Bahia não vai poder contar com o lateral-esquerdo Armero na partida desta quarta-feira, 12, às 19h30, contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 13ª rodada do Brasileirão. Com um incômodo no púbis, o jogador foi vetado pelo departamento médico e não viajou com o restante do grupo.

No seu lugar, o técnico Jorginho relacionou o jovem da base Juninho Capixaba, mas a vaga de titular deve ficar com Matheus Reis. Outro que não estará com o elenco é o zagueiro Éder, com virose. Everson, da base, foi o escolhido para o seu lugar.

Armero já desfalcou o Bahia em sete oportunidades neste Brasileiro. Na verdade, o atleta só atuou em quatro partidas na competição, e o time não venceu nenhum desses jogos: caiu para o Vasco, por 2 a 1, e para o Palmeiras, por 4 a 2. Com o colombiano em campo, o Tricolor ainda empatou outros dois jogos, contra Vitória e Fluminense.

O treino

Mesmo com os desfalques, o time treinou normalmente na manhã desta terça-feira, 11, no Fazendão. O técnico Jorginho fez um trabalho dividido: os titulares fizeram um treino mais leve, enquanto que os revervas fizeram um treinamento técnico tático com bola, em campo reduzido.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Teles

