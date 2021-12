"Venho esperando por esse momento", diz Marco Antônio sobre titularidade contra o Botafogo

Mesmo após ser um dos principais destaques do Bahia neste retorno ao futebol, o meia-atacante Marco Antônio ainda tenta se firmar como titular no Tricolor.

Provável titular da equipe Mano Menezes no duelo decisivo contra o Botafogo, nesta quarta-feira, 30, às 21h30, no estádio do Engenhão, por conta de um desconforto muscular de Élber, o jogador falou em coletiva sobre a possibilidade de começar sua primeira partida como titular no Brasileirão.

"Venho esperando por esse momento, por uma oportunidade. Se o professor Mano optar por mim, por dentro ou pela beirada, quero fazer o meu melhor. Quero poder ajudar minha equipe a sair dessa situação que a gente se encontra. Então, se o professor optar por mim ou qualquer outra pessoa, creio que vai entrar no mesmo intuito, em uma mesma visão, em uma mesmo vontade de querer fazer o melhor para dar o triunfo para o Bahia", disse Marco.

Utilizado nas três partidas comandadas por Mano neste início de trabalho no Tricolor, o meia-atacante comemorou a confiança do treinador.

"Como citei, quero sempre dar o meu melhor. Estou sempre à disposição dele. Quando ele precisar de mim, vou estar apto para jogar, para fazer o meu melhor e ajudar a equipe. Assim que o professor precisar de mim entre os 10 ou optando ali pelo segundo eu quero poder ajudar ele, ajudar a equipe do Bahia", contou o atleta.

