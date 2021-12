Vendido ao Benfica, Talisca vai deixar saudades no Fazendão

Melhor jogador do Bahia na temporada, Anderson Talisca, vendido para o Benfica, de Portugal, por cerca de R$ 12 milhões - maior negociação da história tricolor -, vai fazer falta no Fazendão. O anúncio da venda do jogador foi feito no sábado, 5.

Com oito gols em 2014, o meia, que já está em Portugal, era o homem das assistências e da bola parada, principalmente na conquista do Baianão.

Agora, o Esquadrão, que ficou com R$ 6 milhões da transação, vai ter de se virar sem o jovem de 20 anos, que está satisfeito - assinou contrato de cinco temporadas com o clube português. "Foi bom pra mim, foi bom paro Bahia. Vai suprir muitas coisas no clube".

Boa parte da torcida também acredita que a venda foi a melhor escolha do para o clube azul, vermelho e branco, mesmo que seja difícil encontrar um substituto para o meia.

O presidente do Bahia, Fernando Schmidt, garante que o clube ainda vai se reforçar para a sequência do Brasileiro. "Já trouxemos peças importantes nessa pausa do Campeonato Brasileiro e seguiremos nos reforçando", contou.

adblock ativo