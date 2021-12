Vendas para jogo 100 do Bahia na nova arena começam 2ª feira

Os ingressos para o duelo entre Bahia x Villa Nova-MG da primeira fase da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova, terão as vendas antecipadas e começarão a ser comercializados nesta segunda-feira, 14, às 9h. O confronto marca a partida de número 100 do Esquadrão na praça esportiva depois da reconstrução do estádio.

Os bilhetes podem ser comprados nos balcões Pida e Ticketmix (nos shoppings Salvador, Iguatemi e Paralela) e pela internet. Os valores continuam os mesmos do Campeonato Baiano: mais baratos a R$ 15 e os mais caros a R$ 120 no espaço Lounge Premium.

Depois de empatar em 1 a 1 na partida em Minas Gerais, com um empate sem gols o Bahia avança à próxima fase e se a igualdade de dois gols ou mais garante o time mineiro. Caso o placar se repita, a vaga será decidida nos pênaltis.

