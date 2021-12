Venda de ingressos para sócio atrasa e gera revolta na Fonte

Os ingressos para o duelo entre Bahia e Portuguesa começaram a ser vendidos nesta segunda-feira, 20, apenas para sócios do clube, mas um atraso na abertura da bilheteria causou um princípio de confusão na Arena Fonte Nova.

As vendas, que estavam previstas para o meio-dia, só iniciaram cerca de 30 minutos depois, o que gerou revolta em alguns torcedores. Outra reclamação foi o fato de a compra ser liberada somente para o setor Super Norte.

De acordo com a assessoria da Arena, o atraso foi criado por um problema técnico no sistema de vendas, porém, nada que comprometesse a comercialização dos bilhetes.

A partir desta quinta-feira, 21, os ingressos estarão disponíveis para todos os torcedores. Os valores promocionais foram mantidos, como na última partida, com entradas a R$ 10 (meia) nos assentos regulares.

A diretoria do Bahia, em acordo com a Arena Fonte Nova, decidiu manter o preço reduzido dos ingressos para os dois próximos compromissos do Esquadrão, em casa.

Restando três jogos para o fim do campeonato (sendo um deles contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte), o time ainda encara a Portuguesa e o Fluminense em Salvador, adversários direto na briga para fugir do rebaixamento.

