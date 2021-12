Venda de ingressos para o Ba-Vi é iniciada nas lojas

Torcedores da dupla Ba-Vi já podem comprar ingressos para o clássico Ba-Vi. Os bilhetes já estão sendo comercializados nas seis lojas da Casa do Tricolor - somente inteiras, para os setores Leste, Oeste e Lounge -, situadas no Bonfim, Pau da Lima, Salvador Norte Shopping, Bela Vista, Paseo Itaigara e Villas do Atlântico.

Com 90% da carga de entradas disponibilizadas à nação tricolor, as compras também podem ser feitas via internet. Os guichês da Fonte passam a ser opção nesta quinta, 10, sempre das 9h às 17h. O preço mínimo do ingresso é de R$ 15 (meia), para o Super Norte. [confira abaixo locais e horários dos pontos de venda]

Bahia e Vitória se enfrentam às 16h, neste domingo, 13, em duelo válido pela última rodada da fase classificatória do Campeonato Baiano.

