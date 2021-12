Venda de ingressos para jogo do Bahia começa hoje para todos

Quem dera se o nível de qualidade do time do Bahia acompanhasse sempre o de fidelidade de seu torcedor. Desta forma, a disputa contra o rebaixamento jamais faria parte da realidade.

Enquanto a equipe está na 16ª colocação no Brasileiro, a apenas um ponto da zona maldita, a torcida tricolor supera o 'fator desmotivação' e coloca o clube no honroso sétimo lugar no quesito média de público como mandante. Leva 16.427 pagantes por partida.

O número cresceu a partir do último jogo na Fonte Nova, contra o Atlético-MG, sábado retrasado. Na ocasião, foi dado o pontapé inicial para a promoção no preço dos ingressos, em acordo entre o clube e a direção da arena que colocou as entradas a R$ 20 (com meia a R$ 10) em mais de 60% da praça.

O objetivo é unir jogadores e adeptos em torno da campanha pela salvação do time. Por isso, os valores mais baixos (confira a distribuição dos preços, com mais espaço para a área da promoção, ao final do texto) permanecem intactos até o fim do campeonato, no jogo do próximo domingo, 24, às 18h30 (da Bahia), contra a Portuguesa, e no confronto derradeiro com o Fluminense, dia 8/12.

Na última quarta-feira, 20, a comercialização começou exclusivamente para os sócios, na Fonte Nova, e 500 blihetes já foram adquiridos. Houve reclamação por demora no início das vendas. Nesta quinta, 21, todos podem comprar nos balcões Ticketmix dos shoppings Iguatemi, Salvador e Paralela - das 9h às 22h - e nas bilheterias Norte e Sul do estádio - das 8h às 17h.

Contra o Galo, foi registrado o maior público do Bahia na competição: 32.683 pagantes. Agora, com o direito que a torcida do Esquadrão terá de ocupar parte do local reservado ao visitante, a expectativa é ainda maior.

"O objetivo é superar o recorde de público da equipe no campeonato", pontua nota oficial divulgada pelo clube, que também espalhou pela internet um cartaz convocando a galera, aproveitando-se de uma foto da comemoração de gol de Fernandão, no estilo 'militar', no triunfo de domingo sobre o Náutico.

Atletas na campanha - O grupo de jogadores tem incentivado a campanha por estádio cheio rumo à salvação. "Dentro de casa, com apoio da torcida, vamos em busca dos 45 pontos e tentar assegurar nossa vaga no ano que vem", disse o volante Rafael Miranda.

"A torcida ama o clube, é apaixonada pelo Bahia e estará lá. Será mais uma batalha, um jogo de seis pontos e temos que dar o nosso melhor", discursou o goleiro Marcelo Lomba.

"Apesar de não estarmos conseguindo bons resultados na Fonte Nova, o fato de jogar dentro de casa está a nosso favor, sim. Tenho certeza que o adversário sente o peso da torcida", opinou o lateral Raul. O Tricolor não vence como mandante desde o 2 a 0 no clássico contra o Vitória, dia 9 de outubro, há nove rodadas.



