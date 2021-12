Venda de ingressos para Bahia x Shakhtar começa nesta quinta

Os ingressos para o amistoso entre Bahia e o gigante ucraniano Shakhtar Donetsk estarão à venda a partir das 18h desta quinta-feira, 8, pela internet. Somente no sábado, 10, é que os shoppings e pontos de venda passarão a comercializar os bilhetes. A partida será realizada no próximo dia 16, às 20h, na Fonte Nova.

As entradas mais baratas saem a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) no Setor Promocional, onde fica tradicionalmente a torcida visitante (acesso pelo Dique do Tororó) , e só estarão à disposição nos balcões da rede Ticketmix dos shoppings Iguatemi, Salvador e Paralela. [confira a tabela de preços abaixo]

adblock ativo