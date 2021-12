Venda de ingressos para Bahia x Santa Cruz tem descontos

A venda de ingressos para a partida entre Bahia e Santa Cruz, pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste - que será disputada nesta quarta-feira, 23, às 21h45 na Fonte Nova -, segue com descontos.

O torcedor do Esquadrão que comprar entradas até terça-feira, 22, contará com preços promocionais para os setores Leste, que custa R$ 35 (em vez de R$ 50), e Oeste, que custa R$ 40 (em vez de R$ 60).

O sócio adimplente pode comprar dois ingressos dos setores Norte e Super Norte com 50% de desconto. Crianças até 12 anos pagam R$ 35 no setor Lounge Premium.

A comercialização de ingressos começou no domingo, 20, pela internet e em três unidades da rede de lojas Casa do Tricolor [veja detalhes abaixo]. As bilheterias da Fonte Nova passaram a comercializar os bilheres nesta segunda-feira, 21.

