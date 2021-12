Venda de ingressos para Bahia x Ceará começa nesta terça

Os ingressos para a partida da próxima quinta-feira, 31, entre Bahia e Ceará, válida pela quarta rodada da Copa do Nordeste, começarão a ser vendidos a partir desta terça-feira, 29, nos tradicionais pontos de venda.

Mais uma vez, o torcedor pagará R$ 25,00 pelo ingresso de arquibancada ou R$ 50,00 para acompanhar à partida pelo setor de cadeiras.

O clube reforça ainda a informação de que o sócio torcedor (TOB) que estiver com seu cartão dentro da validade de um ano, terá acesso ao jogo normalmente.

Crianças com idades até dez anos, se acompanhadas pelos pais ou pelos responsáveis, não pagam para entrar em Pituaçu; é preciso apresentar carteira de identidade.

Líder - Com sete pontos ganhos, o Tricolor lidera o Grupo A do Nordestão. No último domingo, 27, com gol de Kleberson, o Esquadrão venceu o próprio Ceará, na reinauguração do Castelão, em Fortaleza. O duelo de quinta-feira em Pituaçu marca o início dos jogos de volta da primeira fase.

adblock ativo