Venda de ingressos da final do Baianão começa para o público

A venda de ingressos para a segunda partida da final do Campeonato Baiano, entre Bahia e Vitória da Conquista, no próximo domingo, 3, na Arena Fonte Nova, que começou apenas para sócios na terça-feira, 26, é ampliada nesta quinta-feira para todo o público que deseja assistir o jogo no estádio.

Os ingressos estão sendo vendidos na internet e nas bilheterias da Fonte Nova. Por decisão dos shoppings, após incidentes registrados na venda dos ingressos para a final da Copa do Nordeste, entre Bahia e Ceará, na semana passada, a comercialização na Ticketmix não funcionará.

A venda de ingressos por valores promocionais está mantida até sábado, 2.

Saiba como, onde e até quando comprar o ingresso:

Quinta, 30, a Sábado, 2 - Preço promocional (toda a torcida)

Internet - 24h

Bilheterias da Arena - 9h às 19h



Domingo, 3 - Preço regular (toda a torcida)

Internet - Até 15h30

Bilheterias da Arena - A partir das 9h

