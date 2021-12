"Vamos tentar resolver a classificação nos 90 minutos", garante Élber

À véspera de o Bahia enfrentar o CRB pela Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova, o atacante Élber disse, durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, 8, que a partida será uma chance de provar a capacidade do elenco Tricolor, além de ajudar a amenizar as frustrações das eliminações da Sul-Americana e Copa do Nordeste.

Para ele, apesar de se tratar de um jogo decisivo, que vale vaga na próxima fase da competição, o apoio da torcida tricolor será de fundamental importância.

"Mais um mata-mata, mais um jogo decisivo que gente está tendo durante esse ano. [...] Infelizmente tivemos eliminações na Copa do Nordeste, na Copa Sul-Americana, então, é mais uma oportunidade pra gente provar que nosso time é forte e tem chances de fazer grandes jogos. A gente espera com o apoio do torcedor para fazer mais um grande jogo e, consequentemente, a classificação da próxima fase".

Caso o tempo normal acabe em empate, a partida será decidida nos pênaltis. Sobre isso, o atacante garante que o Bahia se esforçará para que a classificação seja feita em um dos tempos de 45 minutos.

"Vamos evitar ir para os pênaltis, vamos tentar resolver a classificação ali nos 90 minutos fazendo um grande jogo. Mas, se for para as penalidades, nossa equipe vai estar bem preparada. Temos um bom goleiro, temos vários atletas bons cobradores, então, o Bahia tem que sair classificado.

Boa atuação

Considerado o melhor em campo na partida de ida da terceira fase, ocorrida na última terça, 2, Élber reconheceu a boa atuação e atribuiu seu bom desempenho também ao ex-técnico, Enderson Moreira.

'Sem dúvida, o Enderson foi um cara que me ajudou bastante aqui no Bahia. Eu agradeço a ele bastante, pelas oportunidades, pela confiança, pelo reconhecimento. Então, espero fazer tudo aquilo que eu estava fazendo com ele, agora com o Roger. Espero ter essa confiança do treinador e corresponder em campo com grandes jogos".

