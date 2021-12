"Vamos surpreender quem critica nosso time", avisa Juninho

Aos 31 anos, Juninho se prepara para disputar a primeira Série A da sua carreira. Principal jogador do Bahia na Segunda Divisão do ano passado, o volante deve ser titular neste domingo, 14, quando o Esquadrão recebe o Atlético-PR, às 16h, na Fonte Nova, pela primeira rodada do Brasileirão.

Em entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE, Juninho diz que o Bahia vai surpreender no campeonato, mas não esquece a final do Nordestão – o primeiro jogo contra o Sport será no dia 17. Além de analisar os próximos adversários, o atleta lamenta a perda do título estadual, fala sobre a atual condição de reserva e conta como é sua relação com o técnico Guto Ferreira.

A perda do título baiano diante do rival, no último domingo, já foi superada?

Eu estava muito empolgado, mas infelizmente o título não veio. O grupo todo ficou abatido após o jogo porque a gente tinha consciência de que poderia ter conquistado o título. Bateu na trave. Lamentamos muito, mas já temos que virar a página. Temos duas competições para disputar, o Brasileiro e a final da Copa do Nordeste, principal objetivo do clube no início do ano. Vamos focar todas as nossas forças para a decisão, pois temos condições de conquistá-la.

Pelo menos você foi escolhido mais uma vez para a seleção do Baianão.

Estar na seleção do Baiano pelo segundo ano consecutivo é gratificante. Tenho certeza de que estou no caminho certo. Agora é trabalhar com dedicação, empenho, para fazer um ano tão bom quanto foi 2016.

O que esperar da estreia no Brasileiro, diante do Atlético-PR, na Fonte Nova?

A gente espera começar com o pé direito. O Campeonato Brasileiro é o mais difícil do mundo, são várias equipes com condições de ganhar. Vamos encarar os jogos como 38 finais. Não podemos deixar pra amanhã. Cada ponto perdido fica difícil pra recuperar. Um triunfo vai nos dar confiança para seguir fortes na competição.

Qual a meta na Série A?

Pra te falar a verdade a gente está focado agora na estreia pelo Brasileiro, mas não terminamos nosso primeiro semestre. Vamos tratar as metas depois de disputar e ganhar a Copa do Nordeste. Não falamos sobre metas no Brasileiro ainda. Temos de ir jogo a jogo, tratando cada partida como uma decisão. Cada ponto perdido vai ficar difícil pra recuperar depois.

É sua primeira vez na Série A. Qual a expectativa?

Com o passar dos anos a gente vai amadurecendo no futebol, mas sempre tem aquele friozinho na barriga. Estou muito motivado. Venho trabalhando muito todos os dias, no meu limite. Tenho fé em Deus que vou fazer uma grande competição.

Em algum outro momento da carreira você esteve perto de disputar o Brasileirão?

Já tive várias possibilidades durante a carreira de ser contratado por times de Série A, mas não aconteceu. Agora estou num clube que gosto muito, que me abriu as portas, e espero retribuir.

Qual adversário você tem maior expectativa de enfrentar na competição?

Serão 38 finais. A gente tem que respeitar todas as equipes e a gente respeita jogando futebol. Temos que fazer um grande ano e, passo a passo, vamos surpreender muita gente que vem criticando nosso time.

Você foi o craque do Bahia na Série B no ano passado, quando o clube conquistou o acesso. E agora, tem o mesmo objetivo na elite?

Em 2015 entrei na seleção da Série B pelo Macaé. No ano passado fiz parte da seleção do Baianão, da Copa do Nordeste e da Série B pelo Bahia. Agora entrei na seleção do Baiano de novo, mas não fico almejando nada. Trabalho todos os dias, com dedicação, empenho e deixo nas mãos de Deus. Se Ele achar que sou merecedor, quem sabe?

Copa do Nordeste. Tem um sabor especial conquistar esse título, o primeiro pelo Bahia?

Claro que o acesso no ano passado foi marcante, mas a gente quer ser marcado como vencedor no clube. Pra fazer uma história bonita, tem que conquistar títulos e fechar o primeiro semestre bem. Depois vamos focar todas as forças no Brasileiro.

Como você analisa o Sport, adversário na final regional?

É um time de Série A, que tem jogadores de muita qualidade. A gente tem que entrar ligado nos jogos. Eu tenho certeza que a comissão técnica já está avaliando o Sport, vai passar os pontos fortes deles. E toda equipe tem seus pontos fracos também. Temos que explorar os pontos fracos deles pra poder conseguir fazer um grande jogo e trazer uma boa vantagem para Salvador.

Em 2016 você marcou 11 gols em 55 jogos pelo Bahia. Até o mês de maio foram cinco bolas nas redes adversárias. Em 2017, foram dois tentos em 21 jogos até agora. Está mais difícil fazer os gols?

Este ano não tive tantas chances de finalizar. As equipes conhecem nossas jogadas, dificultam na marcação. Não fiz tantos gols nesse primeiro semestre como no ano passado, mas dei quatro assistências. Continuo sendo fundamental na parte ofensiva.

Guto Ferreira voltou a escalar a dupla de volantes com Renê Júnior e Edson nos Ba-Vis decisivos. Como você encara essa situação?

Fiquei um pouco triste, né? Pelo que fiz no ano passado e tudo. Gosto muito de estar em campo. Mas a gente respeita o companheiro que está entrando. A gente trabalha todos os dias para buscar espaço. Vou me dedicar todos os dias. Foi opção do professor Guto e ele escolhe quem acha melhor.

Como é sua relação com Guto Ferreira, técnico tricolor?

Relação profissional. Ele é meu treinador. Nossa convivência é só profissional.

No último Ba-Vi, o que decidiu o título estadual, você jogou pelo lado direito no meio-campo, enquanto Edson atuou pela esquerda. Qual o motivo?

Eu gosto de jogar mais pelo lado esquerdo, mas como no momento Edson é titular e vem jogando pela esquerda, fiz a função que o Renê Júnior vinha fazendo.

Você se destacou no ano passado atuando pela esquerda.

Sim. Até pela minha característica de finalizar de fora da área, de trazer para dentro e conseguir um ângulo melhor para o chute.

Outro fator positivo do seu posicionamento pela esquerda é a facilidade de fazer lançamentos para a direita.

Sim. Conheço Eduardo [lateral direito] de longa data. Jogamos juntos no Duque de Caxias. É um jogador bastante ofensivo e se projeta muito sem a bola. Isso me dá opção para os lançamentos.

Você recebeu alguma proposta do Vitória em 2017?

Antes de ser contratado pelo Bahia tive proposta, mas a do Bahia foi melhor e estou feliz aqui. Petkovic [agora técnico e gerente de futebol do Vitória], na época que trabalhava no Criciúma, falava em me contratar, mas não chegou nada. Tenho uma identificação com o Bahia, com o torcedor.

Você jogaria no rival?

Esto feliz no Bahia e não tenho vontade de sair. Foi o clube que abriu as portas pra mim. No momento, quero estar focado em atingir minhas metas no Bahia. O futuro fica nas mãos de Deus.

