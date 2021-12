"Vamos reconquistar a torcida", diz Cristóvão após empate

Após empate do Bahia com o Coritiba em 0 a 0, na quarta, 29, em Pituaçu, o técnico Cristóvão Borges lamentou o resultado, devido ao volume de jogo que o Tricolor conseguiu impor na partida. "Merecíamos ter ganhado, e seria um grande prêmio para os jogadores pelo esforço que eles fizeram."

O técnico tricolor lembrou que para reconstruir o time precisa do apoio da torcida. "Vamos reconquistar a torcida e fazer com que nossos jogos aqui sejam com o estádio cheio".

O torcedor não anda muito feliz com o time devido aos últimos tropeços. A eliminação na copa do brasil, a perda do título baiano para o rival Vitória e a insatisfação com a diretoria fizeram a torcida se afastar. Na partida da última quarta compareceram pouco mais de 4.800 torcedores.

Este foi o segundo jogo de Cristovão no comando do Bahia. Mesmo sem ainda conseguir vencer no Brasileirão, o técnico já destaca evoluções "Nós estamos trabalhando para corrigir os erros, mas, neste jogo, já conseguimos ter um time mais equilibrado".

O próximo jogo do Bahia é no domingo, 2, contra o Internacional, em Caxias do Sul, no estádio Centenário.

