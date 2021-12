"Vamos com força máxima" diz Régis sobre final do Nordestão

No dia em que o Bahia saberá quem vai ser o seu adversário na final da Copa do Nordeste, o meia Régis, em entrevista coletiva, nesta quinta-feira, 28, garantiu que a equipe tricolor vai se empenhar ao máximo para que o clube conquiste mais um título regional.

A disputa entre Sampaio Corrêa e ABC, nesta quinta, em Natal, decidirá não apenas quem será o concorrente do Esquadrão, mas também onde a última partida da final será realizada. Caso o Sampaio se classifique, o Tricolor tem a vantagem de lutar pela taça na Fonte Nova.

Para Régis, o elenco precisa dar o melhor, independente do local e do adversário. "Claro que a gente prefere decidir em casa, diante da nossa torcida, do nosso estádio, mas nesse momento, quem vier, a gente tem que estar preparado para a decisão. Vamos com força máxima. Vou procurar fazer dois grandes jogos junto com a minha equipe para que a gente possa conquistar esse título".

Contra o Ceará

Atual campeão da comepetição regional, além do Baianão, o Triocolor está disputando quatro campeonatos. Na última última terça, 26, mesmo com o empate, em Salvador, o Bahia eliminou o Ceará do Nordestão. No jogo de ida, com gol de Élber, o time venceu o Vovô por 1 a 0.

Sobre o empate, que não agradou a torcida tricolor, o meia ressaltou a conquista da classificação, mesmo com o resultado que não era esperado. "Como a gente foi lá no Ceará e conquistou um resultado importante pra decidir em casa, o torcedor foi com uma expectativa muito grande. Acharam que a gente ia conquistar um resultado elástico, mas é um time de Série A. É uma decisão, são 11 contra 11, todos querem vencer. Não era como a gente queria que terminasse o jogo, mas a gente conquistou a classificação", pontuou o jogador.

