Vai votar na eleição do E.C Bahia? Participe da cobertura

O Portal A TARDE vai acompanhar o processo eleitoral no Esporte Clube Bahia, neste sábado, 13, para escolha do novo presidente do clube no triênio 2015-2017. Se você vai estar lá, envie relatos, fotos ou vídeos para o WhatsApp de A TARDE (71) 9601-0020 e participe da nossa cobertura. A votação será realizada na Arena Fonte Nova das 9h às 17h.

Concorrem ao pleito os seguintes candidatos: Antônio Tillemont, da chapa 'Integridade Tricolor'; Binha de São Caetano (Alexandre da Silva Filho), da chapa "Bahia campeão dos campeões"; Marcelo Sant'Ana, da chapa "A vez do futebol"; Marco Costa, da chapa "Nova ordem tricolor"; Nelsival Menezes, da chapa "Vida Nova"; e Olavo Fonseca, da chapa "A voz do campeão".

Esta eleição será a segunda democrática do clube e ao todo, 7.238 sócios estão aptos à votação.

