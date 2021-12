"Vai ser um jogo muito difícil", prevê Jorginho

Desfalcado de Souza, de Jones Carioca e de Júnior, todos em recuperação de lesões, o técnico do Bahia, Jorginho, sabe que terá uma tarefa árdua na noite da próxima quarta-feira, 10, em Pituaçu, no jogo contra o líder Fluminense, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Após as atividades desta terça-feira, 9, no Fazendão, em conversa com a imprensa, o treinador tricolor valorizou a dificuldade do torneio nacional, mas salientou que o duelo contra o time das Laranjeiras deverá ser o mais complicado para o time baiano.

"Temos atenção e respeito por todas as equipes. Mas esse vai ser um jogo muito difícil. É o mais difícil, por todas as circunstâncias que vocês podem imaginar. Não há temor, mas há respeito por ser uma grande equipe", disse Jorginho.

Além da trinca de atacantes lesionados, o comandante do Esquadrão ainda não sabe se poderá contar com Elias, que se recuperou recentemente de uma lesão muscular. Indagado sobre quais seriam as suas alternativas, o treinador se esquivou e preferiu manter o clima de mistério.

"O Elias treinou hoje. Vamos ver no que vai dar. Se ele não sentir nenhuma dor, pode ser que sim. Se não, tem o Cláudio, o Rafael e o Lulinha. Um deles com certeza vai", despistou.

No treino, após a atividade de recreação, preocupado com a pontaria dos seus atletas, Jorginho comandou o terceiro trabalho de finalização da semana. Para o treinador, a insistência neste fundamento durante os treinos pode ser decisivo para as partidas.

"A nossa preocupação com finalização, quando temos condições de treino, é sempre feita. Temos atenção com isso, porque a alma do negócio é o gol. Só vai perder gol quem está lá. Então, treinamos para isso", finalizou.

