"Vai ser tudo nosso e nada deles, Baêa!", diz Igor Kannário

Em meio à polêmica em relação a problemas com a sua produtora, Igor Kannário deu um tempo no estresse e falou um pouco sobre a outra paixão que divide com a música, o futebol. Quando mais novo era o esporte que o encantava. "Todo menino sonha em ser famoso jogando bola, ou sendo cantor", afirma.

Torcedor fanático do Bahia, Kannário até já tentou fazer parte do clube como jogador, só que não passou em uma das peneiras. "Jogava como centroavante, na pegada de Romário, não é baratino. Até que joguei bem, mas não me levaram", lembra o cantor. Hoje em dia, ele se contenta em bater um baba com os amigos nas horas vagas e, de esporte, só boxe, malhação e natação.

Mesmo tendo assistido aos jogos do Bahia somente ainda na antiga Fonte Nova, ele garante que acompanha o seu time de coração. "Não posso ir ao estádio por causa do trabalho, mas sempre que posso assisto, não deixo de acompanhar", esclarece.

O pagodeiro é só elogios ao time do técnico Sérgio Soares. "O treinador está muito bem, deu uma nova forma de jogo ao time".

Nem mesmo as recentes derrotas que podem custar os títulos dos Campeonatos Baiano e do Nordeste ao tricolor desanimaram Igor. Como todo bom torcedor, ele acredita que o Baêa está passando por uma nova fase e que esse time não vai ser esquecido tão cedo.

"Dá para ver que os jogadores estão dedicados, focados e com vontade de vencer. A única coisa que pode atrapalhar é a ansiedade. Estou satisfeito. Vai ser tudo nosso e nada deles", falou Kannário, otimista para a final desta quarta-feira, 29, pela Copa do Nordeste.

O papo é reto quando ele fala sobre os seus preferidos no elenco. Ele lista o experiente zagueiro Titi, o jovem goleiro Jeanzinho e um certo baixinho invocado. "Maxi é uma espoleta, nem parece argentino de tão sangue bom", brinca. "O elenco está muito bom, tem muita garra. Eles estão trazendo de volta a tradição que o Bahia já teve um dia", acredita.

O atacante Nadson, da Jacuipense, disse um trecho de uma das suas músicas de maior sucesso, "Tudo Nosso Nada Deles", em rede nacional após a vitória contra o Paraná, na última quinta-feira, 23, que rendeu uma classificação inédita do time de Riachão do Jacuípe para a segunda fase da Copa do Brasil . "Aqui é barril dobrado", bradou o atacante após o triunfo.

Surpreso com a homenagem, Kannário agradece. "Sou sempre grato quando alguém canta nossa música. Um abraço para ele e todo o time", diz.

Para o Baêa, ele manda o recado: "A favela toda está com vocês". E ainda faz uma promessa: "Quero fazer uma presença no vestiário com o time campeão".

