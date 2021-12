Vaga na lateral do Bahia segue em aberto para jogo com Inter

Com a saída de Raul, suspenso com o terceiro cartão amarelo, a lateral esquerda do Bahia terá um novo ocupante na quinta-feira, 19, diante do Internacional.

Por enquanto, porém, este nome ainda não está definido. O substituto natural seria Jussandro, que sentiu nesta terça, 17, um incômodo na coxa esquerda e não treinou com o grupo. O prata da casa será reavaliado nesta quarta, 18, e, caso tenha condições, assume a ala canhota.

Se o exame, porém, apontar impossibilidade de entrar em campo, o jovem Erick, de 20 anos, assume a função. "Estou preparado para dar meu melhor pelo Bahia. Sou um jogador que apoia bastante, mas que também que se empenha muito na marcação", disse o garoto, em sua primeira entrevista coletiva no Fazendão.

Titulares poupados

Nesta terça, o treinador Cristóvão colocou os jogadores considerados titulares do Bahia apenas para treinar na academia. Só os reservas foram a campo em um treino rápido.

O meio-campo Marquinhos Gabriel treinou normalmente e volta a ser opção depois de lesão na coxa. O atacante Fernandão é outro que pode retornar ao time principal, após cumprir suspensão automática. O jogador briga por vaga no ataque com Obina.

A maior surpresa do treino, no Fazendão, foi o novo visual do jovem meia Anderson Talisca. Ele apareceu com seus poucos fios de cabelo coloridos de loiro. O jogador de 19 anos participou da atividade técnica dos reservas em campo reduzido. No jogo de quinta, fica como opção para o banco de reservas.

