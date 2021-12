Vacilos fatais contra o Inter religam alerta no Bahia

Ao final da derrota por 3 a 1 para o Internacional em Porto Alegre, o discurso no Bahia foi um só: o de mea culpa. Todos, sem exceção, reconheceram os erros individuais que sacramentaram a derrota tricolor. De bom, para os jogadores, só o sinal de alerta religado e as lições assimiladas.

Lulinha, por exemplo, declarou: "Fica complicado vacilar diante de uma equipe grande como o Internacional. Que sirva de lição! Às vezes, é bom tomar umas porradas assim para ver que as coisas ainda não estão tão boas como parece". O discurso tinha como alvo a belíssima campanha que o Bahia vinha fazendo no segundo turno do Brasileirão. Eram quatro vitórias e dois empates. Ontem, foi a primeira derrota.

Na mesma linha de Lulinha seguiu Hélder. "Perder do inter no Beira-Rio é normal para qualquer time. O que não pode acontecer são tantas falhas assim. Pelo menos, é uma alerta. Agora, é trabalhar para que a gente não repita isso contra o Botafogo", disse o volante.

Falhas específicas - As falhas tão citadas foram facilmente identificadas por todos os jogadores: eles se referiam às chances incrivelmente perdidas pelo time, pelos erros de passe e pelo fato de todos os gols do adversário terem saído após falhas individuais na defesa.

"Nosso time tem total capacidade de seguir pontuando bem no Campeonato Brasileiro. Pena que hoje (domingo, 23) estávamos num dia ruim. Assumo que falhamos na defesa na hora dos gols dele e que o ataque também perdeu chances claras lá na frente. Mas, acontece de errar. Não dá para culpar ninguém, pois é impossível acertar todas. O importante é que o time vinha numa média muito boa", comentou Danny Morais.

"O time até que jogou bem. O problema é que perdemos gols que não costumamos perder. E o Inter foi o contrário. Aproveitaram nosso erros e souberam concluir em gol as oportunidades que tiveram", emendou Souza.



