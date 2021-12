Uma nova era tricolor

Nesta segunda, às 20h, uma cerimônia na Arena Fonte Nova marcará uma nova era no Bahia. Será o desfecho de um momento histórico que começou com a intervenção judicial decretada no clube, no dia 9 de julho, teve seu ápice há dois dias, com a eleição, e terminará nesta noite com a posse do presidente Fernando Schmidt e os novos 100 membros do Conselho Deliberativo.

Vencedor do pleito de sábado, Schmidt é o primeiro presidente escolhido por voto direto na história tricolor. Ele é também um dos dirigentes eleitos no futebol brasileiro de maneira mais democrática, já que outras agremiações, como o Internacional, que também escolhem seu mandatários por voto dos sócios, possuem um "filtro" do Conselho, que seleciona os candidatos que vão para a disputa final. Poucos clubes possuem o processo direto, como o Bahia.

Outro marco histórico no Bahia é a montagem do Conselho. Os 100 membros que serão empossados hoje foram eleitos de modo proporcional aos votos de suas chapas. Mecanismo mais democrático do que o antigo, no qual a chapa vitoriosa indiciava 100% dos conselheiros.

Todo esse processo de democratização começou com a ação impetrada na Justiça por Jorge Maia (conselheiro destituído pela antiga presidência), que apontava irregularidades na eleição de Marcelo Guimarães Filho e o Conselho Deliberativo escolhidos no fim de 2011.

Foi dela que veio a intervenção que mudaria o rumo da história do Bahia. De saída, houve a campanha de associação em massa, que elevou de cerca de 800 para mais de 10 mil sócios no clube. Em 17 de agosto, foi realizada a assembleia que democratizou o estatuto.

Agora, com Schmidt, que fica no cargo até o fim de 2014, o Bahia projeta a consolidação de seu processo democrático. "Nossa principal meta é neste mandato é a de fazer essa transição e concluir a democracia. O Bahia era governado como capitania hereditária, sendo passado de pai para filho. Tempo que não vamos permitir que volte mais", disse Schmidt.

