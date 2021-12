'Um mau-caráter me prejudicou', desabafa Valongo

Revoltado por conta de seu afastamento do time do Bahia, o zagueiro Gabriel Valongo, que tem contrato até maio, desabafou: "Por que afastar o melhor zagueiro do Bahia? Isso é por causa de um vagabundo, um mau-caráter que me prejudicou".

Segundo Valongo, uma pessoa do clube, cujo nome não foi revelado, teria "inventado" que ele tratou com desdém o fracasso do time em 2015. O gerente Éder Ferrari passou a posição do Bahia: "Valongo foi afastado após avaliação que fizemos sobre seu futebol e seu comportamento".

O defensor garante ainda ter esperança de voltar a atuar pelo Esquadrão.

