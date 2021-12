Último reforço a estrear é elogiado por Guto e abre briga na ala direita

Dos 10 jogadores contratados pelo Bahia para esta temporada, Wellington Silva foi o último a estrear. Neste sábado, 18, no triunfo por 3 a 0 sobre o Galícia, após sofrer com problemas físicos durante quase dois meses, o lateral direito atuou como titular e não precisou nem ser substituído.

O bom começo é sinal de que está aberta a briga por posição no setor, que tem sido ocupado por Eduardo desde o segundo semestre do ano passado. Quem garante é o próprio técnico Guto Ferreira. "Que alegria a atuação de Wellington. Fantástica! Estreia em altíssimo nível. Partida impecável ofensiva e defensivamente. Isso mostra a qualidade que teremos e a disputa bonita que teremos", derreteu-se, antes de ponderar: "Mas Eduardo tem ido bem também".

Trazido como um dos principais reforços para 2017, Wellington Silva – experiente jogador com passagens por Fluminense, Flamengo e Inter, e que disputou as cinco últimas edições da Série A do Brasileiro – sofreu com uma sinovite (espécie de inflamação) no joelho, o que atrasou sua estreia por muito mais tempo do que o esperado.

Eduardo não entrou em campo diante do Galícia por ter sentido fortes dores abdominais na véspera.

Bruno Paulista de volta?

Surgiu ontem uma especulação de que o volante Bruno Paulista, revelado no Bahia, poderia estar voltando. A negociação teria se tornado possível depois do fracasso nas tratativas do atleta com o Vasco.

Bruno, que já estaria em Salvador, foi vendido pelo Tricolor ao Sporting por cerca de R$ 13 milhões em 2015. Em Portugal, no entanto, teve poucas chances, com apenas cinco partidas realizadas pela equipe principal. Mais usado no time B, estaria insatisfeito com a situação. A diretoria do Bahia não comentou o assunto.

adblock ativo