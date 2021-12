Uelliton, Roniery e Rafinha reforçam o Bahia contra o Flu

Três jogadores seguiram para São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 23, para reforçar o Bahia no duelo contra o Fluminense, neste sábado, 24, às 18h30, na Arena Barueri, válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O volante Uelliton, que volta de suspensão, o lateral-direito Roniery, recuperado de lesão, e o atacante Rafinha, que não enfrentou o Flamengo por questões contratuais, foram incorporados ao elenco que embarcou no início da tarde para a cidade paulista.

Entretanto, Uelliton e Roniery ainda são dúvida para duelo deste sábado. Eles serão reavaliados horas antes da partida. Ambos estavam com dores musculares durante a semana.

Com um jogo a menos no Brasileirão, o Bahia ocupa a 10ª colocação com oito pontos e vai em busca de manter a boa campanha até a parada para a Copa do Mundo. De cinco jogos disputados, são dois triunfos, dois empates e uma derrota.

Na história dos confrontos, Bahia e Fluminense já se enfrentaram 38 vezes, mas a vantagem é do time da Laranjeiras: 19 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. O tricolor carioca não perde para o baiano desde 2011. De lá para cá, foram mais quatro confrontos, todos com o triunfo do Flu.

