Uelliton renova com o Bahia até final do ano

Um dos principais jogadores do Bahia e eleito melhor volante do Campeonato Baiano, Uelliton vai permanecer no Fazendão até fim de 2014. A direção do Tricolor confirmou nesta sexta-feira, 30, a prorrogação do empréstimo do jogador junto ao Cruzeiro.

Uelliton chegou ao Bahia durante o último Baianão e logo se tornou titular absoluto no meio-campo ao lado de Fahel. O jogador passa por um tratamento após sofrer uma lesão na coxa, no último sábado, 24, durante a partida contra o Fluminense, e só retornará aos gramados após a Copa do Mundo.

adblock ativo