Uelliton dá conselhos e projeta briga sadia com Feijão

Com o retorno do xodó Feijão para o Tricolor, o volante Uelliton quer evitar comparações. "Ele é feio demais, dá para comparar não!", brinca o jogador. Mas, falando sério, ele acredita que a disputa será boa com o garoto. "É um menino que ainda tem muito para aprender. Conversamos pra ele parar de falar tanto do rival e dar uma seguradinha... Será uma disputa sadia, não só comigo, mas com Fahel, Rafael Miranda, Pittoni", disse o volante.

