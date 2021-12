TV confirma que jogo do Bahia não será televisionado

Mesmo com toda a mobilização dos torcedores tricolores pelas redes socias, a Fox Sports confirmou que não vai fazer a transmissão ao vivo da partida entre Bahia e Atlético Nacional, da Colômbia. O jogo é válido pelas oitavas de finais da Copa Sul-Americana e será realizado na próxima quinta-feira, 26.

Em resposta a direção tricolor, o vice-presidente da emissora, Eduardo Zebini, disse na tarde desta quarta-feira, 25, que não haverá possibilidade de exibir a partida devido ao horário agendado pela Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol.

A Fox Sports ressaltou que tentou alterar o horário da partida do tricolor baiano, junto a Conmebol, mas não teve resposta positiva. A justificativa da emissora é que a partida entre São Paulo e Universidade Católica, no mesmo horário do jogo tricolor, já estava agendada na grade da programação da TV. Ainda informou, que o canal Fx, que integra o grupo, não transmite mais jogos.

O diretor do canal disse lamentar a situação, mas revelou que os melhores lances da partida do esquadrão baiano serão transmitidos durante a partida do São Paulo.

adblock ativo