Triunfo diante do São Paulo encerra jejum do Bahia dentro de casa

A virada do 1º para o 2º turno do Brasileirão não poderia ter sido melhor para o Bahia. Contra um adversário direto na briga para não cair, o Tricolor encerrou o jejum de quase dois meses sem vencer em casa (o último triunfo havia sido um 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no dia 8 de junho) e venceu o São Paulo por 2 a 1, com gols de Régis e Mendoza, afastando-se do Z-4, por onde ficou a equipe paulista.

Com o resultado, o Bahia chegou aos 23 pontos, na 13ª colocação, a quatro pontos do 17º colocado, justamente o São Paulo, que terminou a 19ª rodada com 19 pontos. Na largada do 2º turno, o Tricolor vai a Curitiba encarar o Atlético-PR, domingo, às 19h.

A diretoria não se posicionou ontem sobre a contratação de um novo treinador. Enquanto isso, Preto Casagrande segue como interino. Para o jogo no Paraná, ele não tem problemas de suspensão, e terá o retorno do lateral esquerdo Matheus Reis, ausente neste domingo, 6, após ter recebido o 3º cartão amarelo na 18ª rodada.

37% 37%

O jogo

Era um confronto direto contra o Z-4, mas quem estava mais pressionado era o São Paulo, por conta da derrota em casa para o Coritiba na última quinta-feira e por precisar de um triunfo para sair da Zona de Rebaixamento. Assim, foi o time paulista quem tentou mandar no jogo, com o Bahia variando a marcação alta para atuar nos contra-ataques. O 1º tempo foi equilibrado, com muitos passes errados e poucos lances de perigo até seu finalzinho, quando saíram os três gols da partida.

Aos 40, Mendoza deixou Rodrigão livre na área e com um belo passe, o centroavante colocou Régis na cara do gol, na pequena área, para fazer 1 a 0. Quatro minutos depois, Rodrigão deu um carrinho na lateral do campo e recuperou a bola para Zé Rafael puxar o contra-ataque. Ele tocou para Régis que, frente a frente com Renan Ribeiro, passou para Mendoza ampliar a vantagem do Tricolor.

552 552

A festa só não ficou completa na Fonte Nova porque, aos 48, Jean saiu atabalhoadamente e derrubou Pratto dentro na área, num lance que não oferecia qualquer perigo ao Bahia. Hernanes bateu o pênalti e diminuiu a diferença.

O São Paulo voltou para o segundo tempo dominando a posse, mas sem conseguir concluir em gol. Jean quase não fez defesas no jogo. O lance mais agudo do time paulista foi aos 23 minutos, quando o goleiro do Bahia não encaixou uma cobrança de falta de Hernanes e, no rebote, Éder Militão foi puxado pela camisa por Edson dentro da área, mas a arbitragem não marcou pênalti.

Defendendo-se muito bem, o Bahia segurou a pressão e, com o apoio da torcida, chegou ao seu 7º triunfo no Brasileirão.

adblock ativo