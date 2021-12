Trio gringo pode jogar após 74 anos no Bahia

Depois de 74 anos, o Bahia pode voltar a ter três estrangeiros em campo. Com a regularização de Emanuel Biancucchi, o argentino pode fazer a sua estreia e juntar-se ao irmão, Maxi, e ao paraguaio Wilson Pittoni na equipe que enfrenta o Galícia, neste domingo, 9, às 17h, na Fonte Nova.

A última vez que isso aconteceu foi em 1940, quando Hector Papetti, Dante Bianchi e Mario Giuseppe Avalle formaram a famosa 'linha média ítalo-argentina' do Esquadrão. O apelido surgiu porque Bianchi possuía dupla nacionalidade.

Para os mais superticiosos, a presença dos gringos justamente na estreia do Campeonato Baiano pode significar boa sorte: quando Papetti, Bianchi e Avalle jogaram juntos, o Tricolor foi campeão estadual de foram invicta em 1940.

Quem lembra é o historiador Galdino Silva. Segundo ele, os gringos já tinham estrela quando desembarcaram em Salvador. "Eles vieram porque eram destaques na Argentina. Papetti e Avalle chegaram no dia 6 de abril, no navio Neptunia", conta, com precisão.

O historiador diz que o famoso trio por pouco não foi outro. "O Bahia chegou a trazer outro argentino, Parrio, 20 dias depois", conta. "Só que esse não deu certo, ,e em 7 de junho, contrataram Bianchi para resolver o problema", completa.

Estava assim formado o histórico meio-campo Tricolor: Papetti pela direita, Bianchi centralizado e Avalle pela direita.

O trio não demorou para encaixar. "Eles encantaram logo no primeiro jogo, um amistoso com o Ceará no dia 14 de julho. O Bahia meteu 5 a 1 em pleno Presidente Vargas", diz Galdino Silva. "O jornal O Povo, de Fortaleza, escreveu no dia seguinte que Bianchi jogou 'o fino da bola'", arremata.

Os 'novos' gringos

A expectativa agora é para saber se Emanuel, Maxi e Pittoni vão repetir o sucesso daquele trio de gringos. Os dois últimos já mostraram seu valor nas vezes em que vestiram a camisa do Bahia. Emanuel, por outro lado, continua sendo uma incógnita.

Nos treinos, ele tem impressionado. No de quinta-feira, foi o destaque do coletivo e marcou um gol de falta. Porém, contra o Galícia, o meia deve começar no banco e entrar somente durante o decorrer do jogo.

Quem confirma é o técnico Marquinhos Santos. Segundo ele, a ideia é adaptar o argentino aos poucos. "Emanuel deve ir para o banco nesse primeiro momento, para começar a se ambientar com os jogos", explica o comandante.

A expectativa de jogar pela primeira vez ao lado do irmão, Maxi, Emanuel deixou clara desde a apresentação oficial. "Vamos cumprir no Bahia esse sonho, que tínhamos pendente desde crianças. Estamos muito contentes", disse, na época.

