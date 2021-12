Trio do Bahia tem sido responsável pelo arsenal de gols

Falar do desempenho do Bahia em 2015 tem se tornado, a cada rodada que passa, falar mais da contribuição de três jogadores que têm resumido as ações do time neste início de temporada.

Quando Sérgio Soares lançou a formação com Maxi, Kieza e Léo Gamalho no ataque, alguns torcedores criticaram. Mas a verdade é que, hoje, o improvável trio se tornou a principal arma do Tricolor.

Basta olhar para os números para comprovar. A goleada por 7 a 1 sobre o Feirense, no último domingo, foi a primeira vez em que os três marcaram gols numa mesma partida: Gamalho fez três, Kieza, dois, e Maxi, um.

A marca, simbólica, só fez coroar a boa fase do trio. Juntos, os atacantes produziram 15 dos 21 gols do time neste ano - equivalente a 71% do total. Só Kieza, artilheiro do Esquadrão até aqui, fez sete - um terço do total. Léo Gamalho marcou quatro vezes e Maxi, mais quatro.

"Acho que, por si só, já se fala muito dessa parceria. Os números também estão aí, chamando a atenção", disse Léo Gamalho. "Tem sido muito bom para a equipe. A gente tem se ajustado muito bem lá na frente, tem se entendido bastante", completou.

O entrosamento, principalmente entre Kieza e Gamalho, também chama a atenção. Os quatro gols marcados pelo camisa 11, por exemplo, saíram de passes do companheiro. Kieza também foi recompensado em uma oportunidade, quando recebeu assistência de Gamalho para marcar.

"O companheirismo tem surgido tanto de mim como da parte dele. Isso que é o importante, não ser egoísta, colocar o Bahia acima de qualquer coisa. A batida tem sido essa e vai continuar assim", comemorou Gamalho.

Destaque nacional

Quem mais tem se beneficiado com isso é o Tricolor. Hoje, a equipe de Sérgio Soares, que tem a melhor campanha da Copa do Nordeste e a segunda melhor do Baianão, possui também o terceiro ataque mais prolífico entre os 40 times que disputam a Série A e a Série B em 2015.

Com 21 gols em jogos oficiais neste ano, o Esquadrão só está atrás do Ceará, que marcou 29, e do São Paulo, que balançou a rede 22 vezes. O Alvinegro, no entanto, tem uma vantagem: por causa do Campeonato Cearense, que começou em janeiro, o time já disputou 16 partidas (média de 1,8 gol por duelo). A equipe paulista, assim como o Bahia, só disputou 10 jogos no ano (média de 2,1 gols por confronto).

O Esquadrão está empatado em terceiro no 'ranking' do melhor ataque do país junto com Corinthians, Sport e Sampaio Corrêa. O Timão e o Leão de Recife já disputaram 11 jogos (1,9 gol por jogo). Enquanto, isso o clube maranhense fez 9 (média de 2,3 gols por compromisso).

Com 15 gols, o trio do Bahia já fez mais gols na temporada do que 11 times da Série A (como Vasco, Cruzeiro, Atlético-MG e Grêmio) e 14 equipes que disputarão a Série B (entre elas, Santa Cruz, América-MG, Criciúma e o arquirrival Vitória, que fez 12).

"A gente vem numa crescente desde a última derrota (para o Jacuipense, por 2 a 1) e aprendeu bastante depois daquilo. Chegamos a um equilíbrio, a um jeito de jogar. Tem que continuar assim", finalizou Gamalho.

