Trio do Asa de Águia será usado em festa do Cruzeiro

O Bahia briga para afastar de vez o risco de queda à Série B e encara o Cruzeiro no próximo domingo, 1º, no Mineirão. No entanto, o time celeste, já sacramentado como campeão brasileiro desde o dia 13 de novembro, apenas cumpre tabela no torneio e confirmou uma grande festa pelas ruas de Belo Horizonte com o trio da banda de axé baiana, Asa de Águia.

Considerado o "maior trio elétrico do mundo", o veículo tem 34 metros de comprimento, cinco metros de largura e seis metros de altura. O líder da banda, Durval Lelys, é torcedor declarado do rival tricolor, o Vitória.

Para celebrar mais uma vez a conquista com grande presença de sua torcida, a diretoria cruzeirense também prometeu fornecer gratuitamente 100 mil latas de cerveja, servidas em copos de plástico em seis pontos de distribuição situados no local da comemoração. No caso, a festa ocorrerá em frente ao Mineirinho, ginásio que fica ao lado do Mineirão, e tem até horário marcado para começar e acabar. Segundo o clube, ela será iniciada às 20 horas e terminará às 22 horas.

No trio elétrico, cuja principal atração musical será o cantor Alexandre Peixe, jogadores, comissão técnica e integrantes da diretoria marcarão presença para celebrar a conquista cruzeirense logo após a entrega da taça no Mineirão.

"O Cruzeiro quer proporcionar um momento de comemoração, de festa. Nós vamos comemorar o nosso tricampeonato e o ideal é que o torcedor que for para o evento vá com esse espírito. Se for aquele torcedor desordeiro, que tenha outra intenção, que fique em casa e não participe deste momento", disse Marcone Barbosa, diretor de marketing do clube, temendo pela presença de baderneiros nos festejos de domingo.

