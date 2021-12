Doriva deve estar orgulhoso do trio de atacantes do Bahia. O tricolor venceu o Juazeirense na Arena Fonte Nova, na noite desta quinta-feira, 18, por 3 a 1 com gols de Edigar Júnio, Luizinho e Hernane, descontando Ebinho para a equipe do interior baiano, em partida válida pela Copa do Nordeste.

Bruno Porciuncula Trio de ataque funciona e Bahia vence Juazeirense

O resultado deixou o tricolor baiano líder do grupo C com 6 pontos e manteve a equipe com 100% de aproveitamento na temporada, com quatro triunfos.

O Bahia volta a campo contra o Colo-Colo no domingo, 21, às 17h, no estádio Mário Pessoa, pelo Baianão. Já o Juazeirense enfrenta o Feirense, às 16h, em Juazeiro.

Ataque funciona

O primeiro tempo começou com atraso de 19 minutos. Juazeirense estava com o uniforme da mesma com dos árbitros, que foram se trocar. Mas eles não tinham outro padrão e tiveram que esperar novas camisas chegarem.

Com a bola rolando, o Bahia foi amplamente superior ao Juazeirense. Com Gustavo Blanco fazendo uma boa partida, e o ataque funcionando, os gols foram acontecendo de forma natural.

O primeiro foi aos 26 minutos. Em bela troca de passes do ataque tricolor, Luisinho deixou Tinga - que estreou bem - em ótima condição, e o lateral cruzou rasteiro na área para Edigar Junio só ter o trabalho de tocar para o fundo da rede.

O gol animou o tricolor, que trocava passes com agilidade, principalmente pela direita, com Tinga. Oas 34, a zaga do Juazeirense falha e bola sobra para Luisinho, que deixa Hernane de frente para o crime. O Brocador chuta forte e amplia.

Marcelo Lomba era apenas um espectador privilegiado do jogo. Aos 41, pênalti para o Bahia. Hernane, o batedor oficial, entregou a bola para Luisinho, que havia perdido o pai recentemente. O jogador cobrou com categoria e se emocionou ao homenagear o pai, sendo saudade pelos companheiros.

<GALERIA ID=20502/>

Segundo tempo sonolento

O Bahia diminuiu o ritmo no segundo tempo, tornando a partida com poucas emoções. Doriva teve que tirar Hernane, com dores no ombro, e colocou Zé Roberto. A torcida aplaudiu o atacante tricolor.

Aos 17 minutos, Elvis desceu pela direita e tentou o passe, a bola desviou em feijão e sobrou para Ebinho diminuir o placar. A partir daí, a equipe do interior foi para cima, mas não conseguia assustar o tricolor.

O técnico Doriva ainda se irritou com a apatia do time no segundo tempo. Com o resultado a favor, o Bahia ficou trocando passes esperando o tempo passar.

