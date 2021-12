Tricolores sofrem com violência para ver o jogo no Castelão

A partida de quarta-feira, 29, serviu para mostrar que o Bahia não está sozinho nunca. Mas os tricolores que compareceram ao Castelão tiveram que suportar muitos problemas e até violência para assistir ao seu time decidir a Copa do Nordeste.

No caso mais grave, o tricolor Daniel Fratel acabou atingido pelo estilhaço de uma bomba caseira atirada na concentração da torcida em frente ao estádio. Ele já se encaminhava para entrar no estádio, após ter passado pela barreira de segurança, quando o artefato explodiu ao seu lado.

Segundo ele, a bomba partiu da torcida do Ceará, que passava pelo corredor ao lado, separado por uma grade. Fratel foi atendido pela segurança e encaminhado para um posto médico dentro da arena. Ninguém mais ficou ferido.

Além disso, foi apedrejada uma van que transportava torcedores do Bahia. "Pessoas com camisa de torcida organizada (do Ceará) ameaçaram quebrar o carro. O motorista, com medo, desligou a luz interna. Mesmo assim, atiraram pedras", relatou o tricolor Victor Vilas. Não houve feridos.

Os tricolores reclamaram por terem ficado acuados por causa da insegurança do lado de fora do estádio. "Foi o segurança particular do Castelão que pediu pra entrarmos porque estávamos correndo perigo. Não teve isso em Salvador. Eles ficaram tranquilos", reclamou Edson Carvalho.

Veículo que levava torcedores do Bahia ao estádio foi atingido por pedras (Foto: Reprodução l Twitter)

Espremidos

Protegidos por uma cerca, torcedores do Bahia eram o tempo todo provocados por integrantes de organizadas do rival, até com insultos racistas.

Dentro do Castelão, a torcida tricolo ficou espremida num canto do anel inferior, do qual era possível ver o gramado em diagonal. No anel de cima, e nas arquibancadas de ambos os lados, havia apenas torcedores do Ceará.

Contra provocações, só restava aos baianos apontar para as duas estrelas sobre o escudo da camisa, que representam os títulos brasileiros.

Entre os torcedores, vários representantes da Embaixada do Bahia em Fortaleza. Eles receberam o time no aeroporto e se reuniram num bar ao meio-dia de quarta. De lá, partiram em vans para o estádio - uma delas a que foi apedrejada. A embaixada, que hoje conta com cerca de 53 pessoas, existe desde 2007.

