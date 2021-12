Tricolores só poderão comprar ingressos horas antes do jogo deste domingo

Os torcedores do Esporte Clube Bahia que desejarem assistir ao jogo do tricolor contra do Cruzeiro, no Mineirão, neste domingo, 19, só poderão adquirir os ingressos horas antes da partida.

>> Bahia já treina de olho no Brasileirão; goleiro é integrado

Embora o jogo inicie às 16h, os bilhetes de entradas serão comercializados entre 13h e 16h45, na bilheteria que fica localizada no Ginásio Mineirinho. Os ingressos custam R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia).

O acesso exclusivo para os torcedores do tricolor será no Portão A do Mineirão. Bahia e Cruzeiro protagonizam a partida da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time baiano ocupa o 12º lugar, o mineiro está em 8º na classificação.

adblock ativo