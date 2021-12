Tricolores se sacrificam para comprar ingressos da final

Simplesmente 10 horas na fila. Este foi o tempo de espera que torcedores do Bahia gastaram nesta segunda-feira, 20, para adquirir ingresso para o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, que acontece nesta quarta, 22, na Fonte Nova, contra o Ceará, às 22h.

Além da alta demanda, houve falhas no sistema da Arena Fonte Nova, que fizeram as vendas serem interrompidas algumas vezes até as 14h, geraram as filas gigantescas que se formaram nas bilheterias do estádio, na Central de Atendimento ao Sócio do Bahia no Edifício Capemi e nas lojas Ticketmix dos Shoppings Paralela, Salvador e da Bahia.

Para compensar o problema, houve acerto entre a Arena e o Bahia para que fossem colocados mais 13 guichês na Fonte Nova. Com o acordo, as vendas no estádio se estenderiam pela noite sem previsão de pausa. Auxiliadas pelo restabelecimento do sistema, as filas passaram a fluir normalmente.

Todas as 38.786 mil entradas disponíveis foram esgotadas por volta de 21h. Quem comprou pela internet e ainda não imprimiu pode se dirigir ao Ticket Clear Point da Arena Fonte Nova e receber seu ingresso até quarta.

Cansaço e euforia

Aproximadamente às 19h, já eram cerca de 30 bilhetes comercializados. E quem conseguia um deles saía do guichê reclamando da demora na mesma medida em que celebrava o seu "pedaço de ouro" nas mãos.

Após deixar as bilheterias pulando e bradando "Consegui, consegui! Eu vou pro jogo", o estudante Andrew Robert, de 17 anos e que foi à Fonte Nova para comprar ingressos acompanhado de mais quatro amigos, comentou: "Não foi fácil para a gente, pois não moramos aqui perto. Moramos em Cajazeiras. Tivemos que acordar às 3h da manhã para conseguir os ingressos. Chegamos aqui às 5h30 e só conseguimos comprar agora, às 16h".

Vendas nos balcões dos shoppings chegaram a ser suspensas por uma falha no sistema

Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE

No Shopping da Bahia, às 15h30, quando a reportagem de A TARDE esteve no local, havia torcedores que tinham chegado às 6h. Alguns, como Gabriela Santos, até passando mal na fila. "Fica uma multidão dentro de um espaço fechado. Minha irmã nem conseguiu se alimentar. Ao menos vamos sair daqui com os ingressos", desabafou Mailson, irmão de Gabriela, ao alcançar o guichê após quase 10 horas.

Outro ponto que exigiu paciência foi no Capemi, onde, desde as 8h, centenas de sócios do Bahia receberam senhas para serem atendidos. Por volta das 17h, menos de 200 bilhetes foram vendidos. Às 19h, quando o centro comercial fechou, quem não foi atendido teve o CPF anotado para que uma entrada esteja lhe aguardando na bilheteria exclusiva da Fonte.

"Cada torcedor tinha direito a comprar quatro ingressos. Isso está escrito até no Estatuto do Torcedor. Porém, amanhã (terça), cada CPF só valerá para um ingresso. Eu me senti desrespeitado", lamentou Roberval Almeida, não atendido no primeiro dia de vendas.

