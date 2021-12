Tricolores comemoram goleada com memes e sonham com título do Bahia

A vitória do Bahia por goleada para o Atlético-PR na estreia do Brasileirão deixou os tricolores em êxtase. Eufóricos, os torcedores invadiram as redes sociais com memes comemorando o placar de 6 a 2.

O resultado deixou o Bahia na liderança da Série A do campeonato, o que fez a torcida sonhar com o tricampeonato. E eles já começaram a "bordar" a estrela no escudo do Esquadrão. O argumento é "forte" para os tricolores, já que o Bahia ganha um título a cada 29 anos. Diante disso, 2017 é propício para o time baiano levantar o troféu, segundo a torcida.

Os tricolores também compararam o elenco baiano à seleção da Alemanha, que usou o uniforme do Bahia durante a Copa do Mundo quando fez a histórica goleada diante do Brasil por 7 a 1.

eu falei que o bahia vinha forte esse ano pic.twitter.com/ZAHxjpCj6h — Victor Ludgero (@victorludgero) 14 de maio de 2017

PALMEIRAS 4 X 0 VASCO BAHIA 6 X 2 ATLÉTICO-PR ............... VASCO X BAHIA 2° Rodada pic.twitter.com/yulsz5JsrV — T.Rodrigues (@Px_Talis) 14 de maio de 2017

Bahia 6 x 2 Atlético-PR Decretado feriado de 6 dias no Estado da Bahia. pic.twitter.com/a73aS8bTkR — ElvisSincero (@ElvisSinceroSDV) 14 de maio de 2017

Bahia 5 x 2 Atlético-PR NO PRIMEIRO TEMPO. pic.twitter.com/ieKOQOWbak — ôzado (@1parmerense) 14 de maio de 2017

Brasileirão 2017: Crefisa-Bayern 4-0 Vascu Baêa 6-2 AtlPR Macaca 4-0 Shipó segundona pic.twitter.com/OwiVvMICWu — 🚩🏴Liss FLA🏴🚩 (@LissFLA10) 14 de maio de 2017

