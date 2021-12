A desculpa de que é início de temporada ainda está, com folga, dentro do prazo de validade. É com esta muleta que o Bahia pode explicar suas atuações morosas em 2017. Após as duas partidas na amistosa Florida Cup e o 0 a 0 com o Fortaleza na estreia do Nordestão, o Tricolor iniciou neste domingo, 29, sua trajetória nesta edição do Baiano marcando seus primeiros gols.

Mais importante: venceu. O 2 a 0 sobre o Jacobina, em Pituaçu, colocou o time na primeira colocação do campeonato, já que foi o único a ganhar por mais de um gol de diferença. O próximo desafio é na quarta, às 20h45, diante do Jacuipense, em Riachão. Às 20h30, o Jacobina recebe a Juazeirense.

Daniel Dórea Tricolor vence o Jacobina com dois gols em Pituaçu

Na partida deste domingo, obedecendo ao anunciado rodízio, o técnico tricolor Guto Ferreira escalou apenas três atletas que vinham figurando entre os titulares: o goleiro Jean, o lateral direito Eduardo e o meia Zé Rafael.

Foi este último, com assistência do também novato Edson, que abriu a porteira para os gols da equipe em 2017. O titular Juninho, que entrou no decorrer da partida, anotou o outro tento. O time terminou o jogo com um a menos, pois, com as três alterações já feitas, Renato Cajá sentiu a panturrilha e teve de sair.

Início ruim

O início de partida do Bahia foi muito fraco. Tanto que a equipe do interior apareceu mais que a Tricolor no campo de ataque nos primeiros 10 minutos. Aos 11, os comandados de Guto Ferreira se soltaram um pouco mais a partir do bom lance inaugural do time. Diego Rosa acionou Eduardo, que cruzou bem, mas Zé Rafael não conseguiu chutar.

Na segunda chegada, aos 14 minutos, já saiu o gol. E a jogada foi toda construída por novos contratados. O volante Edson puxou contra-ataque e deixou o meia Zé Rafael na cara do gol. Ele balançou a rede em finalização de canhota.

O time ainda levou perigo em cabeçadas de Gustavo e Edson, e em chute de primeira de Éder – aos 43, Edson chegou a ter gol mal anulado por impedimento ao completar conclusão de Renato Cajá.

No entanto, o Tricolor esteve longe de arrancar suspiros. Algo que só aconteceu quando Jean quase repetiu o frangaço que marcou seu início de carreira na final do Nordestão de 2015, contra o Ceará. Aos 35 minutos, o goleiro deixou a bola escapar após finalização de Marconi, mas ela, caprichosa, parou na linha.

Liderança Liderança

Ao final da primeira etapa, o Bahia já tinha Juninho no lugar de Matheus Sales, que estava exagerando nas faltas e tinha recebido cartão amarelo.

A entrada de Juninho foi fundamental para dar maior tranquilidade à equipe no tempo complementar. Com o triunfo parcial por placar mínimo, o Esquadrão fazia pouco e só conseguiu ampliar graças à técnica apurada do meia em cobranças de falta. Ele marcou em arremate bem colocado da entrada da área aos 31 minutos. Apenas isso mereceu nota no segundo tempo.

Bahia 2 x 1 Jacobina - 1ª Rodada do Campeonato Baiano

Local: Estádio Pituaçu, em Salvador

Quando: Domingo, 29, às 18h30

Árbitro: Gleidson Santos Oliveira

Assistentes:Jucimar dos Santos Dias e Carlos Eduardo Bregalda Gussen

Gols: Zé Rafael, aos 14 minutos do 1º tempo; Juninho, aos 30 minutos do 2º tempo

Bahia: Jean, Eduardo, Lucas Fonseca, Éder, Matheus Reis (Juninho Capixaba), Edson, Matheus Sales (Juninho), Renato Cajá, Zé Rafael, Diego Rosa, Gustavo (Hernane). T: Guto Ferreira

Jacobina: Tiago Chitão, Ademir, Jefferson, Allyson, Caíque, Marcelo, Naldo (Madisson), Marconi, Marcinho (Marcelo Pano), Peixoto (Dadai), Vitinho. T: Ricardo Silva

Cartões amarelos: Matheus Sales e Eduardo (Bahia); Jefferson, Madisson, Vitinho e Allyson (Jacobina)

Público: 5.391 pagantes

Renda: R$ 56.458,00

