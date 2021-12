Tricolor vence na estreia dos novatos

O Campeonato Brasileiro da Série B começou de novo para o Bahia. Após perder cinco e empatar um dos últimos sete jogos, o clube viu ir embora atletas como o goleiro Marcelo Lomba, o lateral direito Hayner, o volante Danilo Pires e o atacante Thiago Ribeiro.

Por outro lado, na última semana, trouxe o goleiro Muriel, o lateral direito Eduardo, o zagueiro Tiago, o volante Luiz Antônio e o meia-atacante

Allano. A turma praticamente desembarcou no aeroporto de Salvador e foi direto para a Fonte Nova estrear como titular do Tricolor.

O impacto imediato da faxina foi positivo. Neste sábado, 23, o Bahia fez uma boa partida, sobretudo no primeiro tempo, e bateu o Luverdense por 1 a 0, pela 17ª rodada da Série B. O resultado deixou o Esquadrão a cinco pontos do G-4.

A diferença de comportamento do time após o tratamento de choque ficou nítida na etapa inicial, com sobras a melhor do Bahia no campeonato. O time chegou a tomar um susto logo aos seis minutos, quando Rogerinho cruzou com perigo e Éder se esticou para desviar e evitar que Tozin marcasse. A bola raspou a trave.

A partir dali, o Bahia passou a apresentar um futebol envolvente e encurralou o adversário. Foram cinco grandes chances criadas antes do gol. A primeira e principal delas foi aos nove minutos, quando Hernane deu lindo passe para Allano, que perdeu gol feito ao chutar em cima do goleiro.

Apesar de todas as modificações no time, o melhor em campo foi um jogador que já estava na casa: Renato Cajá. Foi ele que criou a maioria das boas jogadas tricolores.

Aos 16, quase marcou um golaço de cobertura no goleiro. Diogo Silva. A bola 'tirou tinta' da trave. Aos 20, chutou de fora, a bola raspou no zagueiro e exigiu grande defesa do goleiro. Aos 35, carimbou a trave em uma bomba de fora. Aos 41, deu um drible desconcertante no zagueiro e passou para Hernane bater. Diogo Silva salvou.

Dentre os novatos, destaque para Luiz Antônio. O belo gol da vitória foi dele. Nos acréscimos do primeiro tempo, Cajá cruzou da esquerda e a zaga afastou mal. O volante matou no peito e mandou um foguete no canto direito.

No segundo tempo, o gás do Bahia diminuiu. E a tensão como consequência do placar apertado e da situação delicada no campeonato ficou evidente. Mesmo assim, o Tricolor segurou bem o resultado e não teve a meta ameaçada. Luiz Antônio, outra vez, se destacou, sendo eficiente na marcação e puxando contra-ataques.

Na frente, a criação foi menor. Até porque Cajá foi substituído aos 22 minutos, cansado. Mesmo assim, o triunfo foi alentador. Próximo jogo é sábado, às 16h30, fora de casa, contra o Bragantino.

