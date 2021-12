O esforço do Bahia, nesta quarta-feira, 5, na Fonte Nova, não foi suficiente para classificar a equipe para a fase final da Copa do Nordeste.

Apesar do 1 a 0 sobre o CSA, o Tricolor acabou prejudicado pelo triunfo do Santa Cruz sobre o Vitória da Conquista, que fez a equipe coral terminar na segunda posição do Grupo A.

Vitor Villar Tricolor vence CSA, mas é eliminado

Em Salvador, o Esquadrão fez sua parte: aproveitou a falta de vontade alagoana e cozinhou o adversário após o único gol, marcado por Rafael Miranda, ainda no primeiro tempo.

Em Conquista, o Bode resistiu no primeiro tempo, mas sofreu o 1 a 0, com gol de Renan Fonseca, no segundo tempo.

O Bahia termina a primeira competição do ano decepcionando. A equipe de Marquinhos Santos fica com 10 pontos, um a menos que o Santa. Resta agora o Campeonato Baiano: a estreia é já neste fim de semana, contra o Galícia, na Fonte.

O jogo

Já classificado, o CSA entrou em campo para se defender, enquanto o Bahia pressionou no primeiro tempo. E, pela superioridade, o primeiro gol do Tricolor até demorou de sair.

Mais uma vez, o destaque foi a lateral esquerda: Guilherme Santos mostrou que tomou de vez a vaga de Raul.

Aos 30, em um cruzamento do camisa 6, Maxi chutou forte e a bola explodiu na trave. Na sequência, Rhayner emendou o rebote para o gol, mas a zaga tirou em cima da linha.

Aos 36, a jogada aérea funcionou: Talisca cobrou falta na área e Lucas Fonseca desviou. O goleiro reserva Eduardo deu rebote e Rafael Miranda empurrou para o gol.

O Esquadrão administrou no segundo tempo. O único susto foi aos dois minutos: Lucas Fonseca saiu mal na defesa e Alisson ficou de cara para Lomba, mas mandou para fora.

Apesar do domínio, o Bahia não ampliou. A melhor chance aconteceu aos 22, quando Lucas Fonseca desviou escanteio de cabeça, mas Eduardo espalmou para fora. O gol também não adiantaria: o Bahia já estava fora do Nordestão.

