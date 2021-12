Tricolor treina com portões fechados no Fazendão

De olho no Palmeiras, o Bahia realizou suas atividades com os portões fechados na tarde desta quinta-feira, 8. A partida, que ocorre no domingo, 11, às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo, é válida pela 14ª rodada da Série A.

Antes do início das atividades com bola, o grupo assistiu novamente alguns vídeos, no auditório do CT do Fazendão. Dessa vez, o duelo analisado foi o último confronto do Tricolor, diante do Flamengo.

Em campo, o técnico Roger Machado comandou um treino de transição rápida da defesa para o ataque. Em seguida, ele fez um trabalho tático com o possível time titular. Durante as atividades, o treinador parou para passar instruções aos atletas sobre a movimentação.

O zagueiro Lucas Fonseca, o volante Gregore, o meia Eric Ramires e o atacante Gilberto, que foram poupados do trabalho de quarta, 7, treinaram normalmente.

Os meias Elton e Guerra, recuperados de lesão, trabalharam com bola na primeira parte e, depois, aprimoraram a parte física. Já o lateral Giovanni, com dores no quadril, fez um treino físico à parte no campo.

