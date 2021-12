Tricolor traz 'coach' para dar suporte aos atletas

O Bahia acaba de contratar um 'treinador'. Tratando assim, pela tradução literal da palavra, a frase acima pode até assustar algum torcedor: 'ué, mas o que aconteceu com Sérgio Soares?', perguntaria. Mas, na verdade, trata-se de um coach, termo em inglês usado para denominar uma função muito comum no mundo empresarial, e que o Tricolor tentará adaptar de forma pioneira - pelo menos no Nordeste - para o futebol.

Trata-se de José Luís Tavares, mais conhecido como Lulinha Tavares. Ex-jogador da base do Flamengo, formado em educação física e especializado em psicologia do esporte, ele terá, como primeira missão no clube, explicar para a torcida o que, de fato, faz um coach. No mundo corporativo, é o profissional que ajude os funcionários, ou uma equipe deles, a buscar caminhos para potencializar suas habilidades e assim alcançar seus objetivos de forma mais rápida.

No Bahia, segundo Lulinha, ele terá essa tarefa: atender atletas para que tenham compreensão maior das próprias carreiras; a partir daí, ajudá-los a crescer em busca das metas de cada um, ajudando ao mesmo tempo o clube.

"O melhor para saber aonde você quer chegar é saber onde você está. Isso a diretoria tem feito, pois tem organizado o clube estruturalmente para avançar. Isso tem que ir para campo. O coach ajuda nesse aspecto porque faz o atleta tomar consciência de onde ele está na carreira, o que ele quer e como agir para alcançar. Automaticamente isso vai para campo, com a conquista dos resultados deles", explicou.

Lulinha vai trabalhar sobretudo com os garotos oriundos da base, que correspondem a mais da metade do elenco. "É considerado o 'triângulo das bermudas' do jogador quando ele sobe e encontra dificuldades de um momento que ele sempre sonhou, mas nunca planejou. Ganhar mais dinheiro, formar opinião, ser reconhecido, tudo isso é difícil. Então vamos ter cuidado especial com eles porque a ideia do clube é que a revelação seja rotina", disse.

O coach trabalhou no ano passado no Palmeiras, a fim de combater a má fase do time, que brigava contra o descenso. Seu maior sucesso foi em 2009, quando, a convite do técnico Cuca, ajudou o Fluminense a fugir da degola. Agora, ele comemora não ter de encarar uma crise. "Você não precisa estar doente para cuidar da saúde", comparou.

A ideia de trazê-lo partiu do diretor de futebol Alexandre Faria. Inicialmente, o novo membro da comissão técnica ficará até o final do ano.

