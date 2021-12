Tricolor trabalha em Recife antes de viajar para duelo

Depois do empate por 0 a 0 com o Náutico, no último sábado, 10, o Bahia já iniciou os trabalhos para enfrentar o Paysandu nesta terça-feira, 13, às 19h15, no Mangueirão, em Belém.

Neste domingo, 11, pela manhã, o elenco tricolor treinou em Recife. Os jogadores que foram titulares contra o Timbu fizeram um regenerativo no hotel no qual a delegação está hospedada. Já os demais atletas pegaram pesado no CT do Sport, com direito a atividades de posse de bola e de finalizações.

Para a partida contra o Papão da Curuzu, o técnico Guto Ferreira não poderá contar com o lateral esquerdo Moisés, expulso contra o Náutico. João Paulo Gomes será o substituto no setor.

No meio-campo, o retorno de Renato Cajá - que cumpriu suspensão na última partida - no lugar de Régis deve melhorar a criatividade tricolor, que teve poucas chances de gol na Arena Pernambuco.

O empate com o Náutico deixou o Bahia na mesma posição na Série B do Campeonato Brasileiro: sétimo lugar.

O Esquadrão, contudo, foi a 36 pontos e diminuiu a distância para o quarto colocado, o CRB, que foi derrotado pelo Vila Nova e permaneceu com 38 pontos.

Hoje pela manhã, o elenco volta a treinar em Recife. A viagem para Belém será à tarde. No confronto com a equipe paraense, o Bahia defende invencibilidade de seis jogos.

