Tricolor terá torcida contra Campinense na Copa do Nordeste

O Bahia poderá contar com torcida para o jogo contra o Campinense, pela estreia da Copa do Nordeste. A partida acontece na próxima quarta-feira, 4, às 19h, na Arena Fonte Nova.

O Tricolor havia sido julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e punido de jogar uma partida com portões fechados, devido a incidentes registrados no jogo Bahia x Figueirense, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado.

Após recorrer e consultar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na quinta-feira, 29, o Bahia recebeu a confirmação da entidade que a pena deverá acontecer no início da Série B deste ano, por conta de uma mudança no Regulamento Geral de Competições.

Os torcedores já podem adquirir os ingressos para o duelo no site da Arena. A comercialização nos balcões da rede Ticketmix dos shoppings Paralela, Salvador e Iguatemi começará no sábado, 31.

adblock ativo