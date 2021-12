Tricolor sedia evento sobre racismo na próxima segunda-feira

O Bahia anunciou nesta quarta-feira, 12, que foi escolhido para sediar o lançamento do Relatório Anual da Discriminação Racial no Futebol, que acontecerá em Salvador, no final da tarde da próxima segunda, 17, na Arena Fonte Nova.

Além de representantes do Observatório da Discriminação Racial, que é sediado em Porto Alegre, também estarão na mesa de lançamento a ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia, Vilma Reis, a líder religiosa e ativista Makota Valdina, o ex-jogador do Bahia João Marcelo, campeão brasileiro de 88 pelo Bahia e que este ano afirmou ter sido alvo de um ato de racismo em um shopping de Salvador, e o presidente do Esquadrão, Guilherme Bellintani.

O convite é reflexo de ações realizadas pelo Bahia este ano, a partir da criação do Núcleo de Ações Afirmativas (NAA), que tem como meta consolidar o Esquadrão como o clube mais democrático do Brasil e retomar a imagem de ‘clube do povo’.

O NAA é formado por sociólogos, filósofos, publicitários, um defensor público, professores e pesquisadores sobre a questão de gênero no esporte, e tem a missão de enfrentar temas pouco debatidos no futebol, como o combate à homofobia, ao machismo e à intolerância religiosa, além da promoção de medidas em prol de pessoas com deficiência e correlatas.

Este ano, o Esquadrão acabou ganhando destaque por ações como as homenagens feitas a personalidades negras, vivas ou já falecidas, durante o mês da Consciência Negra, em novembro. Na ação, jogadores do Bahia entraram em campo usando os nomes das personalidades, em sua maioria baianas, que realizaram contribuições para a afirmação do povo negro ou para o combate ao racismo.

Gestão em Campo

Também na segunda, a Fonte Nova recebe o evento Gestão em Campo, no qual a diretoria e funcionários do clube se reunirão com torcedores para discutir o ano do Esquadrão e planejar 2019. A inscrição é aberta pelo e-mail eventos@esporteclubebahia.com.br. Os primeiros 300 nomes serão confirmados. A entrada será 1 kg de alimento para instituições de caridade.

