Tricolor se salva de derrota graças a Muriel e segue em 7º

A atuação inspirada do goleiro Muriel foi o porto seguro do Bahia na fraca atuação deste sábado, 11, na Arena Pernambuco. No fim, o empate por 0 a 0 com o Náutico ficou de bom tamanho até pelo fato de o time ter perdido Moisés, expulso, na metade do segundo tempo.



Com o resultado, o Tricolor continua em sétimo. Na terça, termina sua saga fora de casa em Belém, diante do Paysando. O meia Renato Cajá retorna após suspensão.



Baixo nível



O primeiro tempo foi de nível baixo de futebol. O resultado foram 45 minutos de raras oportunidades, 19 faltas cometidas e cinco cartões amarelos distribuídos. O volume de jogo do Bahia foi baixo, com nenhum cruzamento certo efetuado e só uma finalização na direção do gol. E ela só aconteceu em cobrança de falta aos 36 minutos. Régis cruzou, a zaga desviou e Moisés arrematou de cabeça. Julio Cesar fez linda defesa.



Já o Timbu, mais objetivo, conseguiu acertar o pé duas vezes. Na mais perigosa, aos nove minutos, Renan Oliveira foi lançado e ficou cara a cara com Muriel, que salvou com o pé. Aos 45, o mesmo Renan arriscou de fora e carimbou a trave. Um minuto antes, o atacante tricolor Allano apareceu em boa condição, mas demorou de chutar e acabou travado por um marcador.



Antes do início do tempo complementar, um rápido apagão nos refletores atrasou em 10 minutos a partida. A paralisação esfriou ainda mais a já apática equipe tricolor.

Aliás, apenas um jogador não se deixou esmorecer: o goleiro Muriel, que compensou de forma espetacular duas falhas gritantes do zagueiro Jackson. Aos 11 minutos, após cruzamento para a área, o beque deixou a bola passar e ela ficou com Bergson. O jogador do Alvirrubro só foi parado pelo reflexo do arqueiro gaúcho, que voltou a evitar gol do atacante quatro minutos depois.



Foi quando Jackson vacilou depois de um chutão vindo da retaguarda do Timbu e Bergson mandou um venenoso tiro cruzado. Muriel se esticou para salvar de novo.

A situação ficou ainda mais complicada para o Bahia quando Moisés foi expulso aos 23 minutos. No entanto, o Esquadrão soube se defender e não correu maiores riscos até o fim.

Daniel Dórea | Editor-assistente | danieldorea@grupoatarde.com.br Tricolor se salva de derrota graças a Muriel e segue em 7º

