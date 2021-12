Tricolor quer manter Roger, mas só após aval do técnico

A diretoria tricolor vai esperar a definição do treinador para negociar a renovação com o atacante Roger, cujo contrato termina no próximo dia 15. A princípio, o centroavante de 30 anos agrada ao diretor de futebol, Nei Pandolfo.

'Nikinha', o empresário do atleta, afirmou: "Pediram para esperar contratar o treinador antes, para que ele dê a anuência da renovação. Porém, queremos resolver isso até a segunda-feira (amanhã), mesmo porque temos outras propostas, mas a preferência de Roger é renovar com o Bahia".

Sobre o interesse no centroavante, Pandolfo não se posicionou. Comentou somente que precisa, realmente, definir outros aspectos antes de abrir uma negociação: "Ainda vamos resolver isso, não temos nada definido. Por enquanto, não podemos nos posicionar, estamos conduzindo outras providências", afirmou.

Contratado em setembro, Roger disputou oito partidas da Série B e fez três gols.

