Tricolor mobiliza torcedores para campanha de orações pela Síria

O Esporte Clube Bahia está mobilizando os torcedores a aderirem à campanha "PrayForSiria", que pede orções para a população da Síria.

Por meio de sua conta oficial no Twiiter, o clube compartilhou uma publicação de uma seguidora que incentiva as pessoas a tirarem um segundo do dia para orar por aqueles que têm enfrentado os bombardeiros e ataques no país do Oriente Médio.

A assessoria de comunicação do clube confirmou à equipe de reportagem do Portal A TARDE que vai apoiar a campanha a fim de estimular a participação dos torcedores.

Vamos tirar um segundo do dia e pedir as pessoas oração a Síria?? Somos o maior time do nordeste, temos que mostrar a nossa força esquadrão! #PrayForSiria — Renata Telles (@RenataTelles17) 3 de março de 2018

