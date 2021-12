Tricolor mira Cajá e Régis para reforçar meio de campo

Com o elenco de folga no final de semana, o Bahia se movimentou nos bastidores em busca de reforços para a Série B. Ainda que a zaga seja, de acordo com o próprio diretor de futebol Ney Pandolfo, o principal foco de novas contratações, as negociações que tiveram maior evolução foram para o meio-campo, com os armadores Régis, do Palmeiras, e Renato Cajá (ex-Vitória e Ponte Preta), atualmente no Sharjah, dos Emirados Árabes.

O Tricolor já teria acertado bases tanto com os atletas quanto com seus empresários. Reserva pouco aproveitado no Palmeiras, onde joga por empréstimo, o canhoto Régis, 23, tem contrato com o Sport (onde trabalhou com Pandolfo, em 2015) e só aguarda a liberação dos clubes para viajar a Salvador. A diretoria do Bahia já confirmou a negociação com o atleta.

Sobre Cajá, a reportagem não conseguiu contato ontem com dirigentes do Bahia ou com o empresário do meia. Outras fontes, contudo, confirmaram que a o jogador, de 31 anos, disputado também com Santos, Santa Cruz e Vitória, já estaria 'apalavrado' com o Esquadrão.

